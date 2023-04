Torino: ecco chi è Alexandru Capac, il Golden Boy della Viareggio Cup 2023

Alexandru Capac, romeno di Craiova: la carriera

Alexandru è nato l’11 settembre 2005 a Craiova, città di quasi 300mila abitanti nel sud della Romania. Calcisticamente è cresciuto nell’Universitatea Craiova, club che ha sempre avuto una buona tradizione a livello giovanile. Nell’estate del 2021 è arrivato al Torino come uno dei primi colpi dell’appena insediato direttore Ruggero Ludergnani, che bruciò la concorrenza di un paio di club italiani. In granata è arrivato per la categoria Under 17 che è stata guidata prima da Attila Malfatti e poi da Marco Veronese. Nella stagione 2021/2022 ha realizzato 4 reti e 2 assist in 14 presenze. Promosso in Under 18 nella stagione 2022/2023, sotto la guida di Antonino Asta, sta mettendo a frutto il suo talento: in 20 gettoni di campionato ha infatti totalizzato 10 reti e 4 assist. Al momento non ha ancora esordito in Primavera, pur avendo raccolto alcune presenze in panchina. Ci si aspetta a questo punto che possa vivere un’annata da protagonista nella massima categoria giovanile nel 2023/2024. Capac, inoltre, fa parte stabilmente del giro della Romania Under 18, con cui ha raccolto fin qui due presenze. Dal punto di vista umano, Capac è descritto come un ragazzo affabile e intelligente, che in poco tempo ha già imparato l’italiano, fattore importante per un calciatore.