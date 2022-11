Torino, ecco chi è Musumeci: il nuovo responsabile scouting del settore giovanile

Francesco Musumeci è il nuovo responsabile scouting nella regione Piemonte per l’attività agonistica del Settore Giovanile. Interessante è scoprire chi sia Musumeci, uno che conosce come pochi il calcio giovanile piemontese, avendolo frequentato a più livelli nel corso della sua carriera da dirigente. Con sedici anni di esperienza maturata nell’area tecnica e gestionale di società professionistiche e dilettantistiche, si è costruito un curriculum di tutto rispetto. In questo suo percorso nel mondo del calcio è stato scouting del Palermo, poi ha fatto il direttore sportivo in altre realtà di Serie D in Piemonte, tra cui al Derthona, squadra di Tortona. Proprio quando si trovava nell'alessandrino ha ricevuto la chiamata del Gozzano, una delle società più virtuose del calcio piemontese. Da quel momento ha iniziato a collaborare con il direttore sportivo Alex Casella, oggi punto di riferimento alla Pro Vercelli. Al Gozzano ha contribuito a cementificare il settore giovanile. Da scouting e da responsabile del settore giovanile ha scovato diversi talenti che poi si sono affacciati in Prima Squadra tra Serie C (i rossoblù hanno disputato negli scorsi anni un paio di campionati tra i professionisti) e Serie D. Uno su tutti: Kayode. Il giovane laterale difensivo fu strappato dalla Juventus e portato sulle sponde del lago d'Orta. Oggi veste la maglia della Fiorentina Primavera ed è stato uno dei tanti ragazzi esplosi al Gozzano nell'ultimo lustro (ricordiamo che nel club novarese sono passati anche i vari Messias e Zerbin).