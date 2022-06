Torino, Gvidas Gineitis firma il suo primo contratto da professionista

Il centrocampista classe 2004 Gvidas Gineitis ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Torino. Ad annunciarlo è lo stesso calciatore lituano sul suo profilo Instagram. Gineitis è arrivato a nel mercato di gennaio dalla Spal e quest'anno ha raccolto 24 presenze nel campionato Primavera 1 mettendo a segno 2 reti, entrambe nella seconda parte di campionato giocata con i granata. In questi 6 mesi con il Toro, il lituano ha convinto tutti sotto la guida di un tecnico bravo con i giovani come Federico Coppitelli. Essendo un classe 2004, salvo sorprese Gineitis rimarrà nel Torino Primavera anche nella prossima stagione.

IN NAZIONALE - Dopo aver compiuto 18 anni lo scorso 15 aprile, quest'oggi è arrivata la notizia della firma sul suo primo contratto da professionista con il Torino dalla durata pari a 3 anni. Sul suo profilo Instagram Gineitis commenta entusiasta la firma sul contratto: "Sono molto felice per il mio primo contratto da professionista, grazie di cuore alla mia famiglia, al mio agente, agli amici e a tutti i miei allenatori". Intanto, Gineitis è impegnato in questi giorni con la nazionale della Lituania Under 21: proprio ieri, 7 giugno, ha giocato novanta minuti nella sfida pareggiata 1-1 contro i pari età dell'Inghilterra.