Torino, il futuro di Ludergnani è da decifrare? La situazione

A sorpresa emerge qualche dubbio sul futuro di Ruggero Ludergnani , il responsabile del settore giovanile del Torino. Ha ancora un anno di contratto con il club granata, ma oggi come oggi non si possono escludere scenari di alcun tipo.

Ludergnani-Torino, la situazione

Ruggero Ludergnani è al Torino dall’estate 2021 e si è reso protagonista di un buon percorso, riportando la Primavera granata ad essere competitiva sui massimi livelli e guadagnandosi elogi pubblici di Ivan Juric, il tecnico della prima squadra, che ha definito interessanti diversi giovani portati a Torino dall’ex dirigente della Spal. Ludergnani come noto è molto legato professionalmente e umanamente al direttore tecnico Davide Vagnati, ma per alcune difficoltà incontrate nel cammino in granata e per una certa voglia di riavvicinarsi a casa (lui che è di Ferrara) potrebbe non essere insensibile a diverse situazioni. Nessuno è inseparabile da nessuno quando si parla di professionisti, come è noto.