Fine settimana su più fronti per il Settore giovanile maschile granata. Le Under granata si dividono equamente tra casa e trasferte. Under 18 e Under 17 restano a Orbassano per sfidare rispettivamente Genoa e Cremonese; Under 16 e Under 15 verranno ospitate invece dalla Reggiana. In campo infine la Primavera di Scurto per la sfida contro il Monza: appuntamento al "Valentino Mazzola" di Orbassano domenica 10 marzo alle ore 15.