Torino, il programma del fine settimana di giovanili e femminile

Weekend a fari quasi spenti per il Settore giovanile maschile granata. Tra le Under l'unica a scendere in campo è l'Under 18 di La Rocca nella trasferta di Roma contro la Lazio. Osservano invece il turno di riposo Under 17, Under 16 e Under 15. Regolarmente in campo la Primavera di Scurto: sabato 16 marzo alle ore 13 va in scena la sfida con il Genoa al "Mazzola" di Orbassano.