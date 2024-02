Nel fine settimana del Settore giovanile maschile a esultare è l'Under 16, tornata alla vittoria dopo il ko nel derby e impegnata nella rincorsa per ridurre il gap dalle fasi finali. Pari per l'Under 17 contro il Pisa. Nuovamente sconfitta l'Under 15, chiamata a ritrovarsi per la parte finale di stagione. Manca all'appello ancora la Primavera di Giuseppe Scurto, che scenderà in campo oggi - lunedì 26 febbraio - alle ore 16 contro l'Atalanta a Orbassano.