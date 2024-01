Torino, il punto sul weekend delle giovanili: risultati e classifiche

Altalena di emozioni nel fine settimana del Settore giovanile maschile. Esulta ancora l'Under 18, che strappa tre punti d'oro nel big match contro l'Empoli e continua a rilanciarsi. Qualche rammarico invece in casa Under 17: il derby finisce 2-2 con la rimonta bianconera che lascia l'amaro in bocca. Pareggio anche per l'Under 16 in trasferta a Bologna, mentre l'Under 15 non riesce a evitare il ko con i felsinei. Completa il quadro dei risultati lo 0-0 della Primavera contro l'Inter. Fari spenti invece in questo fine settimana per il Settore giovanile femminile.