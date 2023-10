Fine settimana a tinte alterne per il Settore giovanile granata. La Primavera granata si riscatta alla grande nella sfida al Lecce di Coppitelli. Le Under, impegnate tutte in sfide di cartello, faticano. Solo l'Under 17 va a punti contro lo Spezia. Under 16 e Under 15 vengono invece sconfitte dal Genoa. Manca all'appello la gara dell'Under 18 contro il Parma: si giocherà domani alle 15 a Orbassano.