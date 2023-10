Torino, il weekend delle giovanili: c’è il derby per Under 16 e Under 15

IL FINE SETTIMANA

Weekend di fuoco per le giovanili granata. Tutti gli occhi saranno puntati sui due derby che affronteranno Under 16 e Under 15 contro la Juventus, i primi della stagione per entrambe le formazioni. L'Under 18 andrà invece in Liguria per sfidare il Genoa e cercare una vittoria che non è ancora arrivata. Sosta invece per l'Under 17.