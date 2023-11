Torino, il weekend delle giovanili: l’Under 15 vince ancora

Tutte a punti le Under granata nel fine settimana. A vincere ancora è l'Under 15 di Riccardo Catto, capace di imporsi sul Napoli ottenendo il secondo successo consecutivo. Pareggiano invece Under 16 e Under 17. Per la prima è un pari beffa con gol subito nel recupero a togliere la vittoria, mentre l'Under 17 porta a casa un punto comunque prezioso in ottica classifica. Manca ancora all'appello la sfida dell'Under 18 granata contro l'Inter, in programma oggi alle ore 14 a Milano. Domenica è scesa in campo infine la Primavera di Scurto, vittoriosa per 2-0 sul Bologna.