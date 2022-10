Torino, il weekend delle giovanili: trionfo Under 17 contro la capolista Bologna

Nel weekend delle giovanili granata solo l'Under 17 è scesa in campo. I torelli ottengono una vittoria di prestigio contro il Bologna capolista, una squadra che fin qui non aveva praticamente mai steccato e che invece a Chieri ha subito la prima sconfitta stagionale. Il Torino riesce subito a sbloccare la partita con Rossi, che dopo 5' indirizza la gara a favore dei granata. Nel finale della prima frazione Gattor ristabilisce gli equilibri, ma il momentaneo pari dura poco perché Perciun sigla il 2-1 al 42'. La ripresa non porta in dote gol, così è la squadra di Marco Veronese a spuntarla. Si tratta di un successo importante per il Torino. Intanto i granata erano fermi da tempo (per il riposo prima e per il rinvio della gara con la Fiorentina), non era scontato far bene subito alla ripresa, specie contro il Bologna. I tre punti inoltre consentono al Torino di restare nel filotto di squadre in lotta per la vetta: il Bologna resta capolista a quota 13, ma ora i granata ne contano 10 con due gare in meno e la possibilità, in caso di vittoria con la Viola, di agganciare i felsinei.