Torino, il weekend delle giovanili: Under 16 e Under 15 al via

Fine settimana quasi a ranghi completi per le giovanili granata. Ricominciano infatti i campionati Under 16 e Under 15, con le formazioni granata impegnate nella prima trasferta della stagione, a Como. Dopo il debutto di settimana scorsa con vittoria in extremis, l'Under 18 scenderà in campo per la seconda giornata nel big match col Milan. Riposa invece l'Under 17 di Aniello Parisi.