Dopo un fine settimana di trasferte, le Under granata si preparano a tornare tra le mura amiche. Tutte le giovanili saranno impegnate nei rispettivi campionati nella giornata di domenica. L'Under 18 ospita a Orbassano il Sassuolo, l'Under 17 invece la Reggiana. Anche Under 16 e Under 15 sfideranno la Reggiana ma al Cit Turin. Ad andare in trasferta sarà solo la Primavera di Scurto, che domani sfiderà la Lazio alle ore 11.