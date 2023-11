Prova del nove per il Torino Primavera, che affronterà in trasferta la Lazio, terza in campionato

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

Il termine prova del nove ha un po' stufato, va detto. Eppure ci sono situazioni in cui diventa più che opportuno. È il caso della Primavera del Torino, che dopo due vittorie consecutive contro squadre più sotto in classifica, Frosinone e Bologna, può dire la sua contro una squadra che fin qui sta andando bene: la Lazio. I biancocelesti sono terzi in classifica e reduci da otto risultati utili consecutivi (la squadra della capitale ha perso solamente alla prima giornata contro l'Atalanta). Inoltre la trasferta romana sponda Lazio è un vero e proprio tabù per il Toro. Basta citare l'ultimo precedente per comprendere quanta difficoltà i granata stiano facendo fatica contro i biancocelesti: 3-0 inflitto dalla Lazio nella partita che costò anche la panchina a Cottafava.

Torino Primavera, la continuità per poter sognare: Lazio prova del nove — Quella contro la Lazio sarà una prova del nove perché i biancocelesti hanno ormai ampiamente dimostrato di essere una squadra molto competitiva. Stefano Sanderra, allenatore molto esperto, sta gestendo bene la squadra, soprattutto considerando il doppio impegno (la Lazio, visto che la prima squadra è in Champions, ha anche la Primavera in Youth League). Fin qui, però, non c'è stata traccia di stanchezza. Sarà da capire sei i granata sapranno approfittare dei tanti impegni dei biancocelesti.

Dalla sua la squadra di Scurto ha una identità sempre più chiara, ma soprattutto uno spirito ritrovato. Dopo le prima difficoltà la squadra ha lavorato per uscire dal periodo complesso e ce l'ha fatta. Adesso la speranza è che possa iniziare il bello. Il gruppo sta trovando i suoi equilibri anche grazie ai leader tecnici in campo. Contro la Lazio potrebbe essere una prova nove. Al di là del risultato, se la squadra dovesse confermare quanto di bello fatto recentemente allora si potrà dire con certezza che la squadra è sulla giusta strada.

