Torino, il weekend delle giovanili: Under 18 ko all’esordio stagionale

Parte con una sconfitta anche il cammino dell'Under 18 granata. I torelli, guidati quest'anno da Antonino La Rocca, hanno sfidato all'esordio il Bologna in trasferta. La gara è stata fortemente condizionata da 6' di blackout in cui i felsinei hanno potuto dilagare e il risultato finale lo rispecchia. Al 27' Zaia trova uno sfortunato autogol, poi Gattor infila due volte i granata che in un lampo sono sotto di 3 gol. Nella ripresa Tordiglione sigla il 4-0, l'autogol di Zillo sancisce il 4-1 finale. Ora il Toro sarà chiamato a voltare pagina per la prossima gara.