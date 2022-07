Torino, la Primavera inizia il ritiro a Biella: tanti acquisti presenti

A Biella intanto oltre ad alcuni volti della passata stagione, si stanno vedendo anche i nuovi acquisti. Oltre a Dell'Aquila e Marchioro dalla Spal (il primo preso a gennaio e il secondo nell'operazione che ha portato Rauti a Ferrara), ci sono anche diversi ragazzi in prova e alcuni colpi dal mercato. Su tutti il giovane portiere del Gent Ayrton Hennaux classe 2005 del quale si dice un gran bene. Oltre a lui c'è in prova anche Marcel Ruszel, ragazzo di origini polacche ma nato negli Stati Uniti. Proprio dagli USA arriva il centrocampista classe 2004, che dopo un piccolo periodo in Polonia è tornato negli States e nella scorsa stagione ha giocato in quello che è il campionato Primavera della MLS. Il terzo nome è quello di un brasiliano, Jonathan Silva Pertinhes. Il suo trasferimento al Toro è ancora da certificare, perché il ragazzo è in attesa del passaporto comunitario per poter arrivare al Toro. Una volta arrivato il documento, sarà ufficialmente un nuovo giocatore dei granata. Pertinhes intanto l'aria di Torino la conosce già bene, perché la scorsa stagione più volte è venuto nel capoluogo e in quei giorni ha assistito anche a diverse partite del Toro all'Olimpico.