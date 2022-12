Torino, la situazione del femminile: tra progetti extra campo e gli ottimi risultati

Il movimento femminile del Torino continua senza una testa (ovvero una prima squadra), ma con un ottimo lavoro a livello giovanile. I numeri delle iscrizioni sono in linea con quelli del passato, visto che sono 150 le calciatrici dall’Under 9 all’Under 19. Questo lo dimostrano non soltanto i risultati sul campo, ma anche i progetti a cui la società ha deciso di partecipare fuori dal semplice gioco. La crescita quindi c’è, perché da un lato c’è la costante nella parte sportiva tra primi posti e un ottimo livello tecnico, dall’altro la volontà di far crescere il movimento anche con iniziative extra campo.

Torino, il femminile e i progetti extra campo

Partendo proprio da quest’ultimo aspetto sono due i progetti particolarmente interessanti a cui ha preso parte la società: quello che si chiama Pelota de Trapo e l’”Essere calciatrici da Toro”. Il primo è il nome dell’associazione che punta sullo sport come mezzo per l’inclusività e per la diffusione della cultura. Lo scopo del progetto è la realizzazione di un programma sportivo educativo a favore di bambine e ragazze, tra i 9 e i 16 anni, che vivono in contesti di disagio sociale e culturale nelle periferie delle maggiori città italiane, attraverso un percorso di sensibilizzazione sui valori del calcio femminile ed un percorso di crescita personale. Il secondo progetto è la denominazione data dalla società per seguire una delle proposte della FIGC per far crescere le calciatrici nel rispetto delle regole e del fair play. Andando nel dettaglio: tutte le ragazze dell’Under 19 a turno arbitrano le gare delle squadre femminili della scuola calcio.