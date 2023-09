Torino, le giovanili a Superga per rinsaldare il legame con storia e valori granata

Settore giovanile e Scuola Calcio a Superga: le parole di Ludergnani

Il consueto appuntamento per le nuove leve granata è stato come sempre un'occasione di unione e di raccoglimento. Il primo a prendere la parola di fronte ai gruppi squadra, radunati nel piazzale di fronte alla Basilica di Superga, è stato Ruggero Ludergnani: "Stiamo facendo un percorso di formazione, che non è solo un percorso di formazione calcistica. Questo incontro si rinnova per il secondo anno a inizio stagione, ma abbiamo già iniziato un percorso di visita al Museo del Grande Torino. Due anni fa ho deciso, quando ho conosciuto don Robella, di inaugurare questa tappa come in bocca al lupo e ritrovo di inizio stagione e soprattutto come tappa per spiegare ai nuovi l'importanza di questo luogo. Giustamente il Don diceva che non tutti forse sanno la storia del Torino e che non tutti forse l'hanno compresa. Quindi quando ci siamo conosciuti ho deciso che intanto la stagione sarebbe dovuta partire da qua. E' un momento per ritrovarci tutti insieme, è anche un modo di compattarsi. Ogni stagione è lunga e insidiosa, non si sa mai come possa andare, ma dico sempre anche parlando con le squadre più grandi che la grande dote che dobbiamo avere è l'unione tra di noi, lo spirito di sacrificio, il non mollare mai. C'è chi ci riesce di più, chi ci riesce di meno come gruppo e deve crescere. Questo va tanto nel lavoro della società, dei nostri allenatori e dei collaboratori, da qui si crea una certa identità". Ludergnani ha poi ringraziato Corrado Buonagrazia, nuovo Responsabile della Scuola calcio granata e ringraziato l'uscente Silvano Benedetti per il lavoro svolto con le nuove leve negli ultimi vent'anni.