Torino, le giovanili a Superga per saldare il legame con la storia granata

Al termine della messa, i giovani e le giovani granata hanno fatto visita alla lapide dei caduti di Superga. Come accade ogni 4 maggio in occasione dell'anniversario della tragedia, si è proceduto alla lettura dei nomi degli Invincibili. In Prima squadra l'onore spetta al capitano, nelle giovanili è toccato invece ad Aaron Ciammaglichella, che i primi passi al Toro li ha mossi all'età di quattro anni e ora orbita in Primavera da due, nonché nelle Nazionali giovanili.