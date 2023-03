Torino, match day per la Primavera: alle 13 la sfida con il Cesena

Oggi - sabato 4 marzo - è match day per la Primavera del Torino: i granata di Scurto scenderanno in campo alle ore 13 in casa del Cesena per una gara valevole per la ventiduesima giornata di campionato. Come di consueto, potrete seguire l’incontro in diretta testuale sulle nostre colonne, insieme a tutti i contenuti del pre e del post partita.