Torino miglior attacco del Primavera 1: i granata così sognano in grande

I migliori marcatori della Primavera del Torino

La forza della Primavera granata è nel saper portare tanti giocatori in gol: fin qui sono in 11 ad aver segnato almeno una rete. Il capocannoniere è Ciammaglichella con 6 gol, sul quale ci siamo già passati nei giorni scorsi per analizzare il percorso di crescita del canterano granata. Pensare che un centrocampista (per quanto offensivo) sia il miglior marcatore in questo momento è significativo, perché dimostra come in casa granata sia l'organico l'arma in più a livello offensivo. Poi ci sono le 5 reti di Dellavalle, secondo miglior marcatore della squadra e sempre più difensore bomber. Il capitano quest'anno si sta confermando come leader della squadra e i gol sono la ciliegina sulla torta. Importante anche l'apporto offensivo di Savva, Gabellini e Padula. Gli ultimi due sono le prime punte della squadra e hanno segnato rispettivamente 3 e 4 gol, mentre Savva è a quota 3. Padula ora è fermo per infortunio e difficilmente lo si rivedrà a breve in campo, ma le risposte sono arrivate dai suoi sostituti, visto che Gabellini segna e ora sta diventando determinante anche Franzoni (3 gol nelle ultime due partite tra campionato e Coppa). Il Toro è una fucina di gol e questo è l'aspetto su cui dovrà continuare a puntare la squadra di Scurto, perché così potranno arrivare soddisfazioni importanti.