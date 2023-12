Torino Primavera, la crescita di Ciammaglichella: trascinatore e riferimento offensivo

La crescita di Ciammaglichella: leader, trascinatore e riferimento offensivo della Primavera

Irene Nicola Redattore

L'uomo copertina della sfida tra Torino Primavera e Verona è stato senz'ombra di dubbio Aaron Ciammaglichella. In un 3-3 che lascia più di un rammarico al Toro per non aver capitalizzato una superiorità parsa evidente a livello di gioco, il centrocampista granata - da anni tra i giocatori più in vista di tutto il vivaio - ha saputo brillare con una gara monumentale.

Primavera, Ciammaglichella inamovibile: la crescita del canterano granata — Ciammaglichella è uno dei giocatori su cui legittimamente ricadevano più aspettative alla vigilia di questa stagione. Pur essendo classe 2005 e quindi figurando tuttora tra i sottoleva rispetto alla categoria dopo la riforma del campionato, il canterano granata vanta già tre stagioni (compresa quella attuale) a pieno regime in Primavera 1 e qualche apparizione prima ancora nella stagione 2020-2021. Di fatto, Ciammaglichella ormai è da considerare quindi un giocatore d'esperienza, uno di quelli chiamati ad alzare l'asticella. E così si sta comportando, mettendosi come sempre a disposizione in qualsiasi modo, come aveva fatto notare anche Scurto nel post partita di Torino-Fiorentina. Finora Ciammaglichella è stato impiegato infatti in varie vesti: mezzala a centrocampo, trequartista ed esterno d'attacco risultando convincente e credibile in tutte e tre le versioni. Ha dimostrato con i fatti di essere inamovibile. E i numeri d'altronde lo premiano. In 709 minuti all'attivo ripartiti in 12 presenze sono già arrivati 6 gol (uno ogni 118'). Ciammaglichella è il capocannoniere del Torino, ma non solo: è quarto nella classifica marcatori del campionato Primavera.

Torino Primavera, a Verona il miglior Ciammaglichella: strapotere tecnico e fisico — A Verona si è visto probabilmente il miglior Ciammaglichella della stagione, punto di riferimento assoluto per l'attacco granata. Nel primo tempo ha messo due volte i compagni davanti alla porta, nella ripresa ha siglato 2 gol nei primi 4' della frazione dando per la prima volta il vantaggio al Toro. Poi l'unica pecca, la mancata tripletta con il gol a porta vuota sbagliato clamorosamente. Al netto dell'errore, Ciammaglichella ha fatto una partita maiuscola dimostrandosi il trascinatore offensivo della Primavera. Oltre ai gol sono arrivati poi tanti dribbling e continui strappi per far partire in contropiede la squadra, positivo anche nella gestione del pallone. In sintesi Ciammaglichella ha dimostrato strapotere fisico e tecnico. Due aspetti su cui far leva anche per il proseguo della stagione per continuare a confermare le aspettative e fare la differenza.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.