Torino, panchina Primavera: in vista incontro Ludergnani-Coppitelli

La conferma del tecnico sembra l'ipotesi più verosimile: ha un anno di contratto scattato dopo la salvezza

CONTRATTO - Coppitelli, come spiegato negli scorsi giorni, ha un anno di contratto scattato grazie alla permanenza in Primavera 1. Ha dimostrato di essere un allenatore di massimo livello per la categoria, una certezza, e Ludergnani ha un incontro con lui al primo posto della sua agenda come responsabile del vivaio. Per ora l’ipotesi più verosimile sembra la sua conferma, ma qualche indiscrezione racconta che Giuseppe Scurto, allenatore della Primavera della Spal, coltiva qualche speranza di seguire il suo direttore a Torino. Per ora, tuttavia, Coppitelli appare diretto verso la conferma, forte anche della stima del presidente Cairo. Si è messo a disposizione del club e tutto passerà dalla conoscenza reciproca con Ludergnani.