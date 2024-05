Torino Primavera, a Bologna i granata si giocano una fetta di playoff

I felsinei stanno bene e il Toro non vince in casa dei rossoblù dal 2015

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 11 maggio 2024 (modifica il 11 maggio 2024 | 18:31)

Da quando è stata fatta la riforma del campionato Primavera il Torino non ha mai vinto sul campo del Bologna. Sono passati dall'ultimo successo addirittura 9 nove anni e quella volta era stata una doppietta di Simone Edera a decidere la sfida in favore della squadra all’epoca allenata da Moreno Longo che mesi dopo sarebbe diventata campione d’Italia. Ora c’è un Toro che sogna lo Scudetto di categoria inseguendo una posizione nei playoff, ma il recente stato di forma non è di certo dei migliori. Se è pur vero che contro la Samp la sconfitta è arrivata per episodi e con gran parte dei titolari in tribuna per infortuni o squalifiche, le difficoltà della squadra sono evidenti. Dall’altra parte, però, ci sarà un gruppo che sta bene avendo conquistato 12 punti nelle ultime 5 partite. Il Bologna insegue la salvezza e deve vincere, per questo motivo non sarà una partita semplice per Dellavalle e compagni.

Torino Primavera, a Bologna i granata si giocano una fette di playoff — Il Toro deve vincere per arrivare all’ultima giornata allo scontro diretto con il Milan con due risultati su tre a favore. In realtà i granata con un eventuale successo a Bologna potrebbero anche essere già qualificati, tutto dipenderà dal Milan. I rossoneri, al momento settimi a un punto dai granata, giocheranno domenica mattina alle 11 in casa contro il Frosinone. In caso di sconfitta dei milanesi, il Toro con una vittoria sarebbe già aritmeticamente ai playoff e potrebbe a quel punto giocarsi il quinto posto con il Sassuolo. Calcoli che però i ragazzi di Scurto non devono fare. Adesso Dellavalle e compagni sono chiamati a vincere tassativamente a Bologna e poi pensare alla classifica. Non dovessero arrivare i tre punti, l’ultima giornata in casa contro il Milan sarà un vero e proprio scontro a eliminazione diretta.

I granata hanno dimostrato di poter competere per il titolo, ma questa stagione hanno avuto tanti momenti di flessione che stanno pesando in classifica. Ora la squadra di Scurto è arrivata alla penultima giornata con ancora grande incertezza e sarebbe bene non doversi giocare tutto alla disperato nell’ultima sfida stagionale, perché il Milan è una grande squadra.

