Torino Primavera, a Empoli per ritrovare il successo

Il momento della Primavera del Torino non è di certo dei migliori, soprattutto psicologicamente, ma la classifica non ne ha risentito troppo. Sabato alle 14.30 a Empoli i ragazzi di Scurto dovranno provare a rilanciarsi e risollevarsi dopo il periodo complicato. I toscani sono un avversario come sempre difficile da affrontare, ma è anche vero che il Toro ha dimostrato di esaltarsi nelle sfide più complicate. Ora servirà proprio quello spirito battagliero visto contro le grandi del campionato, così da confermarsi in cima e dare il via a una nuova parte di stagione.