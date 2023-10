Torino Primavera, arriva il Lecce di Coppitelli: granata a caccia del riscatto

La prima risposta arriverà quindi nei primi minuti, quando di solito la squadra di Scurto ha spesso spinto tanto e messo alle corde l'avversario di turno. Questo è l'atteggiamento che dovranno tenere i granata nei primi minuti per provare a sfruttare anche le difficoltà di un Lecce fin qui ancora non pericoloso come un anno fa. È chiaro che i salentini però avranno in panchina un tecnico attento e bravo nel preparare le partite (e a Torino lo sanno in tanti). Scurto contro Coppitelli, presente contro passato, ma soprattutto la possibilità di ritrovare un sorriso per Toro o Lecce, che in questo momento ne hanno assoluto bisogno.