Torino, Primavera beffata dalla Roma e dalla FIGC: niente riforma del campionato

I giallorossi, la Juventus, l'Inter e il Sassuolo si tirano indietro dalla proposta di passare a un Primavera 1 a 18 squadre. La salvezza granata passerà dal campo

SUL CAMPO - La salvezza dei granata di Coppitelli dovrà passare per forza dal campo e probabilmente dai playout, che sono ancora da raggiungere. I miglioramenti della squadra sono evidenti e nelle ultime settimane si è visto che ora qualche speranza di poter ottenere la salvezza c'è. L'ennesima dimostrazione è arrivata contro la Roma venerdì pomeriggio a Volpiano. I granata hanno giocato da Toro, sapendo andare oltre le difficoltà, ma alla fine - per delle piccole ingenuità - non è arrivato il punto che avrebbe permesso alla squadra di Coppitelli di superare la Lazio ed entrare in zona playout. La notizia migliore è questa comunque: la Lazio ora è a portata. I biancocelesti lunedì pomeriggio sfideranno la Juventus e il Torino è spettatore interessato. La sensazione è che tra le due squadre sarà un tira e molla fino alla fine per evitare la retrocessione diretta e per provare ad accedere ai playout. I miglioramenti del Torino fanno ben sperare, ma dovranno iniziare ad arrivare punti con continuità a partire da sabato prossimo quando Coppitelli e i suoi ragazzi andranno in Sardegna per sfidare il Cagliari.