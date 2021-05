Primavera, Coppitelli dopo Torino-Roma 2-3: “Stiamo dimostrando di essere una squadra vera”

Il tecnico granata inizia commentando la prestazione dei ragazzi: "Sono molto arrabbiato, però adesso la strada la sappiamo, i giocatori stanno migliorando. È chiaro che dispiace non aver vinto, però i ragazzi hanno fatto una prestazione meravigliosa, non gli posso dire niente oggi. In una partita in 10 contro 11 - contro la Roma - hanno fatto una gara pazzesca. È chiaro che rimane il rammarico prendere quel gol all'ultimo. Per quanto riguarda l'espulsione di Cancello, sinceramente mi è sembrata abbastanza generosa. Questi sono gli errori che vanificano le prestazioni, come dicevo le altre volte, sono cose che tu non puoi concedere. Per il resto ai ragazzi non si può dire niente, solo complimenti perché stiamo dimostrando di essere una squadra vera".