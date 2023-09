Torino Primavera, ben nove i granata in Nazionale: si svuota la rosa di Scurto

La Primavera di Giuseppe Scurto sta vivendo il suo inizio di campionato con 4 punti raccolti dopo le prime due partite. I torelli hanno infatti vinto in casa del Genoa all'esordio con uno scoppiettante 3-4 salvo poi doversi accontentare di un 1-1 interno contro il Sassuolo. La gara contro i neroverdi ha rappresentato anche una sorta di spartiacque per il Torino Primavera perché non dovrà più andare fino a Vercelli per disputare le sue gare interne ma dal prossimo turno potrà restare nel torinese . Nel frattempo, al pari della Prima Squadra, anche la Primavera sta osservando un weekend di sosta per gli impegni delle Nazionali.

Il Torino Primavera è ricco di giocatori convocati dalle rispettive Nazionali per questa sosta

Un motivo di vanto per mister Scurto può essere dettato dal fatto che ben nove elementi del suo gruppo sono stati convocati nelle varie Nazionali giovanili di molti Paesi europei. Tra questi nove, ci sono quattro italiani e cinque stranieri: la selezione con più granata tutti insieme è l'Italia Under 19 che può contare su Ciammaglichella, Franzoni e Longoni; in Under 20 c'è invece poi il capitano Dellavalle. I cinque giocatori stranieri chiamati in Nazionale sono: Kirilov con la Filandia U17, Savva (che ha già svolto il ritiro di Pinzolo con Juric e la Prima Squadra) nel Cipro U21, Perciun con la Moldavia U18, Mendes con il Portogallo U20 e Njie con la Svezia U19. Per Scurto quindi si sono ridotti di molto i disponibili negli allenamenti svolti in questa settimana di sosta. Nei prossimi giorni poco per volta rientreranno tutti i calciatori dai vari Paesi europei in cui sono stati impegnati e riprenderanno la preparazione per la prossima gara del campionato Primavera 1 che vedrà il Toro affrontare il Monza in trasferta domenica 17. Di seguito l'elenco completo dei giocatori del Torino Primavera chiamati in Nazionale: