Torino Primavera, buona la prima del 2023: prova di maturità con il Frosinone

La Primavera del Torino riparte da dove si era interrotta 58 giorni fa, riparte dalla vittoria. Non era semplice tornare al ritmo del campionato, tantomeno incrociando subito all'avvio il Frosinone, in lotta come i granata per le zone più calde della classifica. I ragazzi di Scurto invece hanno reagito bene, con una prova di maturità che dà slancio in vista del proseguo e viene ripagata dal secondo posto in classifica.

Il Frosinone aveva tutte le carte in regola per poter rovinare la prima del 2023 granata. I ciociari sono partiti molto bene in campionato e nel loro fortino, prima di incontrare il Torino, avevano perso appena due volte. La prima all'esordio tra le mura amiche contro il Lecce, l'ultima a ridosso dello stop del campionato con la Roma. Ma così non è stato perché il Torino, con lucidità, ha fatto scacco matto con uno schema su punizione e con il gol su su sviluppi di un altro piazzato; il 3-1 lo ha firmato infine Ansah.

Ai granata va inoltre il merito di aver fatto di necessità virtù. Gran parte del gruppo si è allenato durante la sosta sotto le direttive di Juric, partecipando al ritiro in Spagna, e aggregandosi solo successivamente alla rosa di Scurto. Tanto lavoro in prima squadra dunque, poco tempo per oliare i meccanismi di gioco con la Primavera. Nonostante questo, la squadra di Scurto è parsa in forma, non solo atleticamente ma anche sul piano del gioco e ha saputo fare di necessità virtù. L'assenza di Gineitis (ormai un elemento della rosa della Prima squadra per Juric) è stata colmata da un Ciammaglichella in ripresa dopo un avvio di stagione complicato; la mancanza di N'Guessan, in panchina ma non al meglio dopo l'infortunio rimediato in Spagna, ha messo in luce la solidità della coppia arretrata Anton-Dellavalle; Dell'Aquila ha poi stretto i denti, tornando con qualche lampo di qualità dopo un recupero lampo dall'operazione per pubalgia. Chi ha giocato meno ha avuto l'occasione di determinare: Njie è stato prezioso nel finale, Ansah ha ritrovato il feeling con il gol. Tutti elementi che nell'economia del campionato avranno le loro chances. Nel frattempo è già ora di pensare alla prossima partita, con gli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari a ridosso, in programma l'11 gennaio.