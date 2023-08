Torino Primavera, buoni segnali contro il Perugia: bene Ruszel e Ciammaglichella

La Primavera granata vince l'amichevole contro il Perugia: come stanno lavorando i granata e chi si è distinto

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

La Primavera del Torino continua la preparazione in vista della nuova stagione e a Centallo ha sfidato in amichevole il Perugia vincendo 3-1. Una prestazione convincente da parte dei ragazzi di Scurto che proseguono a lavorare sui dettami dell’allenatore. Questo è stato l’ultimo impegno prima del Mamma e Papà Cairo che si disputerà il 10 e l’11 agosto tra Quattordio e il Moccagatta di Alessandria. Quello contro il Milan, avversario sorteggiato per la semifinale, sarà il primo vero e proprio test probante per i granata, che intanto stanno iniziando a crescere visibilmente.

Torino Primavera, buone sensazioni contro il Perugia — Contro gli umbri la squadra sembra essere cresciuta in ritmo e intesa. Diverse le buone giocate a livello offensivo. Spesso i granata sono riusciti a giocare di prima, in particolare sul versante sinistro dove Ciammaglichella, Antolini e Acar hanno messo in difficoltà per larghi tratti il Perugia. Convincente anche la prova di Ruszel, che in questo momento sta crescendo anche dal punto di vista offensivo. Come contro la Rappresentativa Centallo, anche contro il club umbro lo statunitense ha trovato la via del gol, questa volta con un tiro piazzato. Oltre a loro da sottolineare anche la prova di Mendes. Il difensore portoghese, neo arrivato, continua a lasciare buoni segnali in vista del futuro.

Adesso si aprono settimane importanti anche per il mercato. Durante le settimane di lavoro a Centallo si sono avvicendati diversi ragazzi in prova e ora la società deciderà il da farsi. La squadra intanto ha finito il ritiro estivo e ritornerà a Torino a per continuare a preparare la stagione. Mancano 23 giorni all’esordio in casa del Genoa. Di sicuro a Scurto serviranno ancora dei rinforzi per poter provare a ripetere l’annata scorsa (anche se è bene ricordare che al momento ci sono fuori per infortunio Dell’Aquila e Njie, mentre sono in prima squadra Dellavalle e Savva), intanto chi c’è sta provando a conquistarsi la permanenza e contro il Perugia si sono visti segnali incoraggianti.