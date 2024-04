Torino Primavera, c’è il derby: in palio uno storico tris di vittorie sulla Juve

Dopo aver vinto gli ultimi due derby, il Torino si ritrova ancora davanti la Juventus per sfatare un tabù, andando a caccia di un inedito tris consecutivo nell'era Cairo

Inizia il conto alla rovescia per il derby della Mole, categoria Primavera. Tra tre giorni - lunedì 29 aprile, ore 18.00 - si accenderanno i fari dello Juventus Training Center di Vinovo e lo spettacolo avrà inizio. Torino da una parte e Juventus dall'altra per una sfida che coinvolge sempre più piani, dalla storica rivalità cittadina agli obiettivi stagionali. La Primavera di Scurto si presenta in casa bianconera forte delle vittorie ottenute negli ultimi due derby e con un record da provare a infrangere. Solo in due occasioni in tutta l'era Cairo i granata hanno vinto due derby consecutivi, mai sono arrivati a quota tre. Uno stimolo aggiuntivo per essere i primi in vent'anni.

Derby Primavera, come arriva il Toro alla sfida contro la Juventus — Il Torino è tornato a respirare aria di vittoria dopo un mese di digiuno, dispendioso a livello fisico e morale. I tre punti con il Frosinone hanno permesso di lavorare in maggior serenità dopo gli ultimi risultati negativi che avevano dato qualche colpo anche alla classifica. Nonostante le difficoltà, i granata sono rimasti aggrappati al treno playoff e ora hanno un finale di campionato in cui alzare l'asticella per accedere anche quest'anno alla poule scudetto. Tutte partite chiave da qui alla fine, a partire dal derby. Il Toro occupa infatti il quinto posto a quota 48 punti ma deve guardarsi le spalle dal Milan a -2 con una gara in meno e dal Sassuolo a -3. La lotta per quinto e sesto posto vive di equilibri instabili, ogni punto conta: mentre i granata saranno impegnati nel derby, Milan e Sassuolo avranno a che fare con Monza e Bologna in impegni più agevoli almeno sulla carta. Scurto spera di poter contare sulla miglior formazione possibile. Lo spostamento della partita a lunedì permetterà intanto di aggregare, per quanto last minute, eventuali giocatori chiamati da Juric con l'Inter per averli a disposizione nel derby (con il Frosinone la quasi contemporaneità con la Serie A aveva impedito a Ciammaglichella e Silva di essere presenti sui due fronti). Nel frattempo verrà anche monitorata l'infermeria per capire se sarà possibile recuperare qualche elemento, da Savva (problemi ai tendini) a Bianay Balcot. Nessuna squalifica da scontare infine tra le fila granata.

Derby Primavera, come arriva la Juventus alla sfida contro il Torino — Per la Juventus il derby non avrà quest'anno quel sapore d'alta classifica con cui granata e bianconeri si erano sfidati nella scorsa stagione. La Primavera di Montero non è riuscita nei mesi a candidarsi concretamente per la corsa playoff e infatti si ritrova oggi al 12esimo posto, con un ritardo di 10 lunghezze dal sesto a quattro giornate dal termine e quindi quasi matematicamente esclusa. La Juventus è una squadra giovane, composta di 2005 e 2006, che ha vissuto un periodo di crisi di risultati da inizio febbraio a inizio aprile con appena 5 punti in 9 gare (una vittoria e due pareggi). I bianconeri però hanno mostrato segnali di ripresa nelle ultime due uscite in cui, contro i pronostici, hanno superato l'Atalanta e fermato sul pari la Roma, due avversarie che sono davanti al Toro nella corsa playoff. La Juventus quindi sta ritrovando fiducia e il Toro dovrà essere bravo a non alimentarla ulteriormente, concedendo varchi o commettendo disattenzioni. Per quanto riguarda i singoli, Montero non potrà contare nel derby solo sull'ala Andriy Firman, espulso contro la Dea; Owusu sarà invece diffidato.

