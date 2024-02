Torino Primavera, c’è il Sassuolo in trasferta: cinque anni fa l’ultima vittoria

Il Torino Primavera torna in trasferta e sfida il Sassuolo in Emilia: la vittoria in casa neroverde manca dal 2019

Irene Nicola Redattore

Dopo le fatiche in semifinale di Coppa Italia, il Torino Primavera torna in campo. Subito testa al campionato, con i granata di Scurto che saranno impegnati domani - domenica 4 febbraio alle ore 15 - in terra emiliana contro il Sassuolo di Bigica. Il Toro ha due obiettivi, difendere il secondo posto dagli assalti delle inseguitrici e non perdere contatto con la vetta; dall'altra parte c'è un Sassuolo sesto che preme per consolidare la propria posizione in zona playoff e che quindi non sarà da sottovalutare.

Torino Primavera, la vittoria in casa del Sassuolo manca dal 2019: i precedenti — Negli ultimi anni la casa del Sassuolo è stata particolarmente difficile da espugnare per il Torino Primavera. L'ultima vittoria granata in Emilia risale infatti ormai a cinque anni fa, quando in panchina c'era Coppitelli e in campo la vittoria per 3-0 venne assicurata dalla doppietta di Millico e dalla rete di Ferigra. Era la stagione 2018-2019, da allora si sono giocate quattro gare in campionato, in due delle quali il Toro ha portato a casa un pareggio ma nessun successo. Lo scorso anno, in un campionato di altissimo livello, Scurto non riuscì a passare in sei campi fuori dalle mura amiche e il risultato più pesante lo inflisse proprio il Sassuolo con un 3-0 ai danni dei granata. Ora il Torino potrà cercare la propria rivincita. Non potrebbero esserci presupposti migliori, visto che i granata stanno vivendo un momento di forma importante e sono a caccia del decimo risultato utile consecutivo in campionato.

Torino Primavera, a caccia del decimo risultato utile di fila in campionato per respingere le inseguitrici — I granata di Scurto sono consapevoli del lavoro fatto e di dover continuare a tenere un ritmo elevato per difendere il secondo posto, posizione che insieme alla prima dà l'accesso diretto alle semifinali scudetto. Il Torino ha raccolto fin qui un bottino di 34 punti, gli stessi della Roma che sfiderà il Monza penultimo in una partita, almeno sulla carta, decisamente meno impegnativa rispetto a quella dei granata. Al quarto posto c'è la Lazio, con 1 lunghezza di ritardo su Toro e Roma, chiamata invece ad affrontare un big match con la Juventus. Segue il Milan a 32 a cui spetta l'ostica trasferta contro il Cagliari. Tanti fronti quindi a cui prestare attenzione, per quanto la testa della squadra di Scurto sia rivolta unicamente al Sassuolo. Ora che i granata hanno imparato a volare a vele spiegate, non vogliono arrestare la propria corsa in un momento della stagione in cui le certezze maturate sono fondamentali.

