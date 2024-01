Torino Primavera, chi è l’eroe del derby: Franzoni si prende la scena

Entra, segna e regala il derby Primavera al Torino: chi è Nicolò Franzoni

Entra, segna e regala il derby Primavera al Torino: Nicolò Franzoni pian piano si sta prendendo la scena. Contro la Juventus non ha fatto niente di diverso da quanto già sta facendo recentemente. Il giovane attaccante granata, preso in estate dalla SPAL, sta approfittando dello spazio che Scurto gli sta concedendo (complice anche l'infortunio di Padula) e ha segnato il quarto gol da dicembre a oggi (forse anche il quinto, si rimane in attesa del referto ufficiale della Lega per capire se il gol dell'1-0 venga assegnato a lui o a Mendes). Insomma, è il suo momento.

Torino Primavera, il percorso di Franzoni con la SPAL — La sua storia parte da Carpi, dove è nato. Da lì poi il calcio lo portò al Chievo Verona, ma complice il fallimento dei clivensi Franzoni andò poi alla SPAL. Con il club ferrarese ha vissuto ottime annate, soprattutto le ultime due. Nel 2021/22 da sottoleva ha vinto il campionato Under 18 segnando una rete in 20 partite, ma è nella passata stagione che è stato a tutti gli effetti protagonista. Facendo la spola tra la Primavera e l'Under 18 ha segnato 16 reti in stagione, ma nessuna di queste con la categoria maggiore. 15 gol in regular season con l'Under 18 e 1 pesantissima in semifinale contro la Roma l'hanno reso uno degli eroi degli estensi che per il secondo anno di fila si sono laureati campioni d'Italia. Le ottime prestazioni con la SPAL gli valsero anche la chiamata dalla Nazionale e poi in estate quella del Toro.

Torino Primavera, il percorso di Franzoni in granata — In granata l'inizio è stato complicato: pochi minuti raccolti e nessun gol in Primavera. Poi in Coppa Italia contro l'Udinese cambia tutto. Scurto lo lancia dal primo minuto e lui lo ripaga con una doppietta. Quattro giorni dopo a Torino arriva il Cagliari e lui si ripete ancora. È arrivato il suo momento e così arrivano anche le presenze dal primo minuto. Contro Atalanta ed Empoli gioca da titolare e contro i toscani trova anche l'assist per il gol del vantaggio di Ciammaglichella. Ora il derby. Che sia doppietta o no poco cambia. Franzoni ha messo in mostra la sua fame. L'urlo dopo le due reti, la grinta di chi vuole lasciare il suo segno. Tutti hanno visto che questo ragazzo ha tanto da dire.

