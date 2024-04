Torino Primavera, ci sarà Savva: in finale di Coppa Italia da titolare

Il cipriota torna con chi è cresciuto per riportare a Torino un titolo che manca dal 2018

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 4 aprile - 10:30

È arrivato il giorno più atteso da un mese a questa parte per la Primavera del Torino: oggi c'è la finale di Coppa Italia di categoria contro la Fiorentina. Per l'occasione è prevista la formazione migliore possibile, anche con il ritorno dalla prima squadra di Zanos Savva. Il cipriota, da tempo ormai aggregato al gruppo di Juric, partirà dal primo minuto contro la Viola. Esattamente come l'anno scorso quando Gineitis era tornato in Primavera per la semifinale scudetto, anche Savva quindi dovrebbe riunirsi ai suoi ex compagni per dare una mano importante.

Torino Primavera, Savva verso una maglia da titolare in finale di Coppa Italia — Il cipriota ritrova così i compagni con i quali è cresciuto e con i quali si è conquistato una maglia da titolare. Lui è uno dei simboli dell'ottimo lavoro svolto negli ultimi due anni da Ludergnani e Scurto. Un ragazzo cresciuto con pazienza e con convinzione di poterlo portare tra i professionisti. La finale sarà anche un premio per lui, che l'anno scorso aveva sognato di diventare campione d'Italia con i granata, ma alla fine si era fermato in semifinale. Adesso torna un ragazzo con maggiore esperienza maturata tra gli allenamenti in prima squadra e le panchine di Serie A, dalle quali ha iniziato a osservare da vicino e imparare dai più grandi. L'unico problema è che torna anche un ragazzo che ormai non gioca da tempo e potrebbe avere magari problemi di ritmo partita, ma in partite come la finale potrebbe ritrovare energie differenti. La sua qualità sarà comunque molto importante. Prima di essere aggregato fisso in prima squadra aveva già fornito 11 assist tra campionato e Coppa in appena 24 partite. Una media molto alta.

Coppa Italia Primavera, Torino-Fiorentina: le probabili formazioni — La sua presenza sarà la ciliegina sulla torta, considerando che nel suo ruolo i granata potranno anche inserire nel caso Dell'Aquila, che invece partirà dalla panchina. La formazione titolare - salvo sorprese - sarà praticamente quella tipo. Mancherà solamente Antolini infortunato e probabilmente Padula, che non è ancora al 100%. La punta ex Roma è in ballottaggio con Gabellini ed è l'unico dubbio in vista della gara. In porta ci sarà Abati, mentre davanti a lui Bianay, Dellavalle, Mendes e Muntu. In mezzo è pronto a tornare da titolare Ruszel che con Silva fornirà la cerniera di centrocampo. Sulla trequarti poi spazio alla qualità: con Savva ci saranno Ciammaglichella nel ruolo di trequartista centrale (o mezzala a seconda delle fasi della partita) e Njie, che nell'ultimo periodo è sembrato particolarmente in forma.

TORINO (4-2-3-1): Abati, Bianay Balcot, Dellavalle, Mendes, Muntu; Ruszel, Silva; Savva Ciammaglichella, Njie; Gabellini

FIORENTINA (4-2-3-1): Tognetti; Biagetti, Baroncelli, Romani, Fortini; Harder, Ievolo; Sene, Rubino, Caprini; Braschi.

