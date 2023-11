Torino Primavera, con la Lazio un passo indietro: manca ancora la continuità di un anno fa

Non vanno come sperato le prove di continuità del Torino Primavera. La trasferta romana contro la Lazio avrebbe potuto cementare le certezze derivate dalle ultime due vittorie, invece costringe i granata a far mente locale dopo una gara inizialmente gestita bene ma poi scivolata dalle mani dopo lo svantaggio. Il Torino avrebbe avuto tutto il tempo di invertire la rotta, ma è mancata lucidità, un aspetto su cui il gruppo sta lavorando sodo per trovare un equilibrio più stabile nella gestione della partita.

I rammarichi in casa Torino aumentano considerando che nella prima parte di gara i granata si sono fatti apprezzare eccome, dando l'impressione di poter trovare la chiave di volta per affondare il colpo. Poi uno svantaggio viziato da deviazione e una troppo frettolosa ricerca del pari che ha portato più a sporadiche iniziative personali che ad azioni costruite in modo efficace. Era già successo qualcosa di simile nell'ultima delle tre sconfitte stagionali della squadra di Scurto, la trasferta di Genova contro la Sampdoria. Anche in quel caso si è visto un Torino che ha provato a lottare, ma non è riuscito a indirizzare le proprie intenzioni in un modo che poi si è rivelato produttivo.

Torino Primavera, alti e bassi in un percorso di crescita che continua

In queste prime dieci giornate di campionato si visto un percorso di crescita del Torino Primavera che ad oggi è in corso d'opera e resta da completare. Al momento il Toro deve continuare a lavorare per tornare in alto come un anno fa ed è fisiologico che ci siano alti e anche bassi, come visto contro la Lazio. Per tornare ai livelli di un anno fa servirà lavorare proprio sulla continuità. Non è detto che in questa fase il Toro abbia la maturità per ripetersi, ma il lavoro sul gruppo e il lavoro del gruppo va in quella direzione. Con il tempo dirà con quali tempistiche e in che misura questo processo andrà avanti.