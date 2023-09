Torino Primavera, con l’Inter arriva il crollo: serve una reazione per ritrovarsi

La trasferta del Torino Primavera a Milano per la gara contro l'Inter è stata una debacle. Peggior prestazione stagionale dei granata, sia in termini di risultato visto il 4-0 nerazzurro sia in termini di gioco. Il Toro ha reagito solo al primo gol subito con 20' convincenti in cui la partita sembrava poter prendere un'altra direzione, ma 20' sono pochi e quando l'Inter ha saputo affondare il colpo i granata hanno sventolato bandiera bianca.

Torino Primavera, Inter punto più basso di un inizio di campionato in salita

La difficile partita con l'Inter si inserisce in un quadro di inizio campionato in salita per la Primavera granata. La squadra di Scurto ha vinto alla prima giornata con il Genoa, rischiando però di farsi recuperare dopo un parziale clamoroso di 4-0. Poi si è dovuta accontentare di tre pareggi, maturati da tre situazioni di vantaggio. Quello con il Sassuolo aveva rispecchiato l'andamento di una gara combattuta da due parti, Monza e Roma hanno avuto più il sapore di una beffa per come sono arrivati quando la vittoria sembrava ormai in cassaforte, per cali di tensione o disattenzioni individuali. Il punto più basso è sicuramente però la gara con l'Inter, perché ha messo in luce un Toro confusionario e arrendevole fatta eccezione per quei 20' di reazione che non sarebbero potuti bastare contro questa Inter.