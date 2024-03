I granata sono scivolati al settimo posto, ma la classifica è corta e possono tornare in fretta in alto: con i salentini però vietato sbagliare

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 2 marzo 2024 (modifica il 2 marzo 2024 | 10:02)

Torino-Lecce all'andata era stata la sfida che aveva rilanciato la Primavera di Scurto dopo le difficoltà iniziali. Adesso, tanti mesi dopo, i granata ritrovano i salentini allenati dall'ex mai dimenticato Federico Coppitelli per provare a rialzarsi dopo gli stop recenti in campionato. Dellavalle e compagni andranno in casa di una squadra che tra le mura amiche nelle ultime 6 sfide ha vinto 4 volte e perso 2, sintomo di come in Puglia sia difficile per tutti. Inoltre la squadra giallorossa si sta rialzando le due sconfitte consecutive con Frosinone e Atalanta, avendo vinto in casa del Bologna e pareggiato in quella dell'Empoli. I 4 punti ottenuti in due trasferte complicate hanno dato nuova linfa ai ragazzi di Coppitelli, che ora tornano a giocare in casa vogliosi di ottenere una vittoria importante.

Torino Primavera, contro il Lecce di Coppitelli per ritrovare la solidità — Il Toro dal canto suo ha due missioni: continuare a prepararsi al meglio per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina del 4 aprile e risalire in classifica. La graduatoria è molto corta e i granata sono comunque a -3 dal secondo posto. Tutto quindi è ancora possibile, ma chiaramente la squadra di Scurto vuole centrare l'obiettivo dei playoff per il secondo anno consecutivo. Il calendario d'altronde da qui alla fine non è per niente proibitivo e i granata possono ottenere i punti necessari per passare direttamente alla semifinale per lo scudetto. Quella di Lecce è l'opportunità per rialzarsi e tornare a sorridere, soprattutto per non sprofondare in classifica e poter guardare senza ansie al futuro.

Innanzitutto, però, il Torino deve ritrovare quella solidità che a inizio 2024 aveva permesso ai granata di iniziare alla grande battendo Juve e Roma e pareggiando con Inter e Milan subendo appena due reti (senza dimenticare l'1-0 contro i nerazzurri e il 3-1 a Roma contro la Lazio in Coppa Italia). I problemi in attacco non ci sono stati, considerando anche che la squadra continua a creare tanto ogni singola gara. In Salento, dunque, i ragazzi di Scurto devono provare ad assicurarsi i 3 punti ritrovando le certezze che a inizio anno avevano lanciato il Toro.

