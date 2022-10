Torino Primavera, contro il Sassuolo per ritrovare tre punti e concretezza

Dopo due sconfitte e un pareggio la Primavera del Torino è a caccia di quella vittoria che manca dal successo contro il Cesena. È passato quindi più di un mese dall’ultima vittoria e ora i ragazzi di Scurto hanno ancora 4 partite di...

Roberto Ugliono

Dopo due sconfitte e un pareggio la Primavera del Torino è a caccia di quella vittoria che manca dal successo contro il Cesena. È passato quindi più di un mese dall'ultima vittoria e ora i ragazzi di Scurto hanno ancora 4 partite di campionato prima della pausa per il mondiale. Di fatto quindi è iniziato ilk tour de force finale prima di un lungo stop che permetterà ai granata di recuperare fisicamente e lavorare su lacune tecnico-tattiche per continuare il percorso di crescita iniziato in estate.

Torino Primavera, contro il Sassuolo senza Anton e con la necessità di tornare a segnare — Sabato alle 15 la sfida a un Sassuolo in salute e pericoloso. I neroverdi hanno dimostrato in questo avvio di campionato di saper segnare con facilità e di essere solidi difensivamente. Il secondo aspetto deve interessare particolarmente al Toro di Scurto, che nelle ultime giornate ha avuto problemi soprattutto a livello offensivo. Una tendenza che va interrotta prima che sia troppo tardi. I granata, infatti, a inizio stagione non avevano mai avuto particolari problemi realizzativi, mentre nelle ultime giornate sono comparse difficoltà nel saper sfruttare al meglio le occasioni che la squadra sa creare.

Contro il Sassuolo quindi sarà una sfida per ritrovare il gol e non solo. Mancano anche i tre punti al gruppo di Scurto e non è un dettaglio da poco. I granata fin qui hanno sempre disputato buone partite, ma ora serve che ritorni la vittoria prima che il nervosismo possa salire. I tre punti sono l'unico vero mezzo che incoraggia una squadra e ora iniziano a servire. Per farlo Scurto dovrà sicuramente fare a meno di Anton squalificato, unica assenza certa in vista della sfida emiliana.