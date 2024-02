Torino Primavera, contro la Lazio per il riscatto nel preludio alla semifinale di Coppa

Il Torino Primavera ritrova la Lazio nello scontro diretto in campionato e va in cerca di rivalsa dopo l'ultimo ko. Con i biancocelesti è anteprima della semifinale di ritorno di Coppa Italia

Irene Nicola Redattore

Voglia di riscattarsi, una rivalità che si rinnova e uno scontro diretto che ha tutti i presupposti per essere acceso. Domani - sabato 10 febbraio alle ore 11- il Torino Primavera affronterà nuovamente la Lazio, incrociata appena dieci giorni fa nella semifinale d'andata di Coppa Italia vinta dai granata per 3-1. Questa volta Lazio e Torino sono messe una di fronte all'altra dal campionato, entrambe con le stesse ambizioni di fasi finali ed entrambe desiderose di mandare un messaggio all'altra proprio in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma a Orbassano il 21 febbraio.

Torino Primavera, voglia di rivalsa contro la Lazio. Anche i biancocelesti hanno un conto in sospeso — Per motivi diversi, la voglia di rivalsa riguarda tanto il Torino quanto la Lazio. La Primavera granata è reduce dalla pesante sconfitta con il Sassuolo e scenderà in campo per dimostrare che si sia trattato solo di un intoppo di percorso. Il Toro vuole riprendere fiato e cogliere l'occasione dello scontro con la Lazio per farlo. La classifica adesso non concede margine a nessuna delle concorrenti per le fasi finali. Lo sanno bene Torino e Lazio, appaiate a -1 dal secondo posto del Milan e a pari punti anche con la Roma. Dunque sarà uno scontro diretto in piena regola quello tra granata e biancocelesti. Per un Toro che vuole ripartire senza ripetersi nei propri errori, c'è una Lazio che sì non perde da tre gare ma che ha anch'essa un conto in sospeso che brucia e che riguarda proprio i granata. I biancocelesti hanno subito il dominio della squadra di Scurto a Formello in Coppa Italia e ora vogliono provare a espugnare il fortino di Orbassano per dare un segnale non solo in campionato.

Torino Primavera, contro la Lazio è preludio alla semifinale di ritorno di Coppa Italia — La Primavera di Scurto è consapevole di quanto la partita con la Lazio sia importante non solo per il campionato, ma anche in termini di equilibri in vista della semifinale di Coppa. Lazio e Torino si conoscono, si sono studiate e si sono affrontate già due volte in stagione vincendo uno scontro per parte. Questa terza sfida però porta con sé il peso di una semifinale di ritorno di Coppa Italia che si sta avvicinando e che sarà decisiva. I granata hanno inflitto un colpo importante ai biancocelesti in casa, dove la Lazio si era dimostrata particolarmente solida e in campionato aveva sconfitto proprio i granata in modo netto. Il Toro ora è chiamato a difendere il proprio fortino: uscire dalla sfida con la Lazio confermando l'imbattibilità al Mazzola sarebbe un segnale forte in ottica ritorno.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.