Torino Primavera, contro la Spal per allungare la striscia positiva

Cinque partite senza sconfitta, zero gol subiti nelle ultime 3 partite: i granata con le loro armi devono puntare i playoff

La Primavera del Torino sabato a Biella alle 17 sfiderà la Spal con tanti obiettivi in mente. Su tutti allungare la striscia di risultati utili consecutivi, possibilmente portando a 2 il numero di successi di fila in casa, e di prolungare il numero di partite senza subire gol. Al momento i granata non incassano una rete da 3 partite, nell'ultimo mese su cinque gare è stato subito un solo gol. Un numero importante per una squadra che vuole provare a puntare ai playoff.

GOL - Per farlo i ragazzi di Coppitelli dovranno anche ritrovare il feeling con la porta avversaria. Se da un lato i granata subiscono pochissimo, il rovescio della medaglia è che il Torino fa fatica a segnare (soltanto 3 reti nelle ultime 5, di cui due del 2004 Caccavo ). La difficoltà - e questa è la buona notizia - non è tanto nel creare le occasioni, ma nello sfruttarle. Il Toro anche a Bogliasco contro la Sampdoria ha saputo creare diverse situazioni, senza però concretizzare al meglio. Per questo si può guardare con ottimismo al futuro. Contro la Spal c'è l'occasione di ritrovare il gol perduto.

SPAL - I ferraresi sono la peggior difesa del campionato con 52 reti incassate in 24 partite. Tradotto vuol dire poco più di due a partita. Per questo il Torino dovrà provare ad approfittare delle difficoltà degli estensi per raggiungere tutti gli obiettivi che la gara alla Spal si porta dietro. Non c'è da aspettarsi però una partita semplice. I ferraresi hanno grosse difficoltà in casa, ma in trasferta hanno un rendimento migliore. Dei 19 punti fatti fin qui, 12 sono arrivati proprio lontani dal proprio campo. Per questo a Biella c'è da aspettarsi una squadra agguerrita, che vorrà fare il colpo grosso per allontanarsi dalla zona retrocessione.