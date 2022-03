Primavera, Caccavo è l’asso di Coppitelli nei minuti finali: già 4 gol all’attivo

L'attaccante classe 2004, ex Monza, è una garanzia nei finali di gara: Coppitelli l'ha sempre scelto per sbloccare o recuperare un risultato

Irene Nicola

Tra le note liete della Primavera del Torino, c'è anche Luigi Caccavo. L'attaccante classe 2004, praticamente sempre in lista da sottoleva con la squadra di Coppitelli, è stato l'uomo partita nella gara con l'Empoli. Una partita condotta in diverse occasioni, in cui però i granata non erano riusciti a trovare la via del gol. Questo fino a quando Caccavo, subentrato al 79', non ha trovato la zampata finale al 93', siglando il suo quarto gol alla prima stagione con la Primavera del Torino.

LA FIDUCIA - Caccavo è approdato a Torino il penultimo giorno del mercato estivo. Il suo acquisto dal Monza è stato uno degli ultimissimi messi a segno da Ludergnani, prima del colpo finale Stenio Zanetti. Prima punta centrale, 192 centimetri di altezza. Con queste caratteristiche l'ex Monza si è subito messo a disposizione della società granata, facendo da spola tra Under 18 - sua categoria di appartenenza per annata - e Primavera - da sottoleva - con cui ora è fisso. Le presenze con la squadra di Asta sono infatti solo 9, tutte da titolare, impreziosite da 2 gol. Con la Primavera invece son ben 17 (16 di queste da subentrato) e le reti all'attivo sono 4. Caccavo si è infatti guadagnato subito la fiducia di Coppitelli, che l'ha sempre tenuto in considerazione e l'ha spesso lanciato nel finale.

I GOL - Che Caccavo potesse essere un'arma in più si era visto già a inizio ottobre, quando l'attaccante regala la prima vittoria in campionato al Torino di Asta siglando il gol del 3-2 finale contro il Bologna. Passano due settimane e l'ex Monza si ripete ma in Primavera, con una perla all'87' nel match con il Sassuolo, determinante per l'1-1 finale. Non è un caso che la rete si arrivata a pochi minuti dallo scadere, perché è proprio nell'ultima frazione di gara che l'ex Monza tira fuori il meglio di sé, motivo per cui Coppitelli non si priva quasi mai di lui nel finale, ancor di più quando c'è da sbloccare un match o da recuperare il risultato. Ne è stata la prova il match con il Bologna, in cui Caccavo spacca la partita siglando il primo gol - nel 2-0 finale - all'85. Lo stesso fa contro l'Empoli, questa volta a 10'' dalla fine, riuscendo a trovare la rete che il Torino aveva cercato insistentemente a 10'' dalla fine. 4 gol segnati in Primavera, 3 di questi negli ultimi 5'. Un'unica eccezione, nell'unica gara da titolare con Coppitelli contro l'Atalanta: la rete è arrivata sì alla fine, ma della prima frazione.

ESPERIENZA - Entrare a gara in corso con il peso di dover essere decisivo non è mai semplice per un attaccante. Specialmente non lo è per un sottoleva. Caccavo sta dimostrando di poterlo fare e di saper anzi rendere al meglio. Sta sfruttando al meglio la fiducia di Coppitelli, accumulando esperienza importante con la Primavera, così come sta facendo tesoro degli insegnamenti di Asta quando è chiamato a scendere in Under 18. Il prossimo anno, quando toccherà ai 2004 stare in Primavera, potrà già contare su una buona conoscenza della categoria e su anno di apprendistato passato a osservare i 2003 e a lottare con loro. Per allora sarà chiamato ad essere decisivo sempre, con il vantaggio di aver potuto già avere un primo impatto, finora più che positivo, con il campionato Primavera.