Primavera, le pagelle di Empoli-Torino 1-1: Caccavo l’uomo del destino

Le pagelle dei protagonisti granata al termine della gara contro l'Empoli

Roberto Ugliono

E' un pareggio all'ultimo secondo quello ottenuto dalla Primavera del Torino (QUI per leggere la cronaca) sul campo dell'Empoli. Ad essere decisivo è ancora una volta Caccavo, che nei minuti finali si esalta e regala un punto preziosissimo ai granata, prima vicinissimi a lasciare il campo con zero punti. Ecco i voti ai protagonisti granata del match.

VISMARA 5.5: Si fa trovare subito pronto in uscita per anticipare Rossi lanciato a rete. Nel secondo tempo il pasticcio. Conclusione di Baldanzi che poteva bloccare o respingere diversamente, lui di fatto la stoppa per Lozza che deposita in rete.

PAGANI 6: Buona fase di spinta, nel secondo tempo cala un po' ma la sua crescita continua ad esserci. Può iniziare a dare di più in fase offensiva, ma la sua è una gara comunque buona. (DELLA VALLE 6: Sfiora ancora un gol, che gli viene negato solo dalla traversa. Il pari arriva comunque un attimo dopo).

N'GUESSAN 6.5: Solita ottima partita, dove riesce a dominare la sua zona senza troppi problemi. Unico neo è quel giallo (evitabile) preso a inizio partita. (46' ANTON 6: Pulito dietro, non si prende nessun rischio quando viene chiamato in causa).

REALI 6: Gioca una buona gara, spesso bene in anticipo. Si prende ogni tanto qualche rischio in uscita, ma riesce sempre a cavarsela.

ANGORI 6: A tratti è altalenante, ma è ancora una volta pericoloso in occasione dei calci piazzati. Il pari del Toro arriva proprio sugli sviluppi di una punizione, Angori questa volta non va al cross in mezzo ma sceglie il passaggio corto per Savini.

GARBETT 6: Benissimo a inizio partita, quando c'è da alzare il pressing è molto importante. Con il centrocampo a due ha attaccato meno rispetto al solito e per questo non è stato troppo determinante in attacco. (58' LINDKVIST 6: Entra molto bene, dà più peso offensivo rispetto a Garbett).

SAVINI 6.5: Ferma varie volte Baldanzi e Degli Innocenti sulla trequarti. Ottimo lavoro sulla fase difensiva, d'altronde l'Empoli non è riuscito a creare grossi pericoli davanti.

BAETEN 5.5: Bene all'inizio, poi si perde un po'. Deve e può essere molto più incisivo, è il miglior marcatore granata e deve fare di più la differenza. (68' ROSA 5.5: Si vede poco. Entra spesso a gara in corso e questo non è facile per un attaccante, ma oggi non riesce a incidere).

LA MARCA 6: Schierato come trequartista e non nel suo ruolo naturale di ala. Interpreta il nuovo ruolo bene, cerca di fare da collante tra i reparti e spesso gli è riuscito. Qualche errorino c'è ma è perdonabile. (80' CACCAVO 7: E' l'uomo del destino del Toro. Segna sempre nei minuti finali e sa sempre come risolvere i problemi alla squadra, regalando un pareggio ai granata. Classe 2004, è già alla sua quarta rete stagionale in Primavera).

STENIO 5.5: Molto bene nel primo dove spesso mette in difficoltà l'Empoli e in particolare Boli, saltando l'uomo e mettendo. Nel secondo però spreca malamente la possibilità del pareggio. Deve imparare ad essere più incisivo in avanti.

AKHALAIA 5.5: Spreca un'occasione buona nel secondo tempo per segnare.

ALL. ZEOLI 6: Il Toro come sempre ha un'identità chiara. Va ad Empoli e fa per larghissimi tratti la partita. Va in svantaggio per un errore. E' un peccato perché senza quella disattenzione la squadra poteva pensare a strappare i tre punti, cosa che avrebbe meritato. Alla fine però il pari è da tenere stretto, con il gol arrivato all'ultimo secondo che è una dimostrazione di carattere di una squadra che vuole uscire dalla difficoltà. La squadra deve tornare a essere però più incisiva in avanti, ultimamente lo è stata di meno e contro l'Empoli ha creato poche occasioni nonostante un dominio territoriale quasi continuo.

