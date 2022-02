Primavera, Empoli-Torino 1-1: un pari all’ultimo respiro

La Primavera granata trova il pareggio all'ultimo secondo: Caccavo è decisivo per strappare un punto all'Empoli

Roberto Ugliono

Il Torino pareggia in zona Cesarini contro l'Empoli, anzi in zona Caccavo. L'attaccante ex Monza ancora una volta entra dalla panchina ed è decisivo, questa volta al 93'. I granata strappano così un punto che alla fine sembrava irraggiungibile (QUI per leggere le pagelle del match). Meglio il Toro per larghi tratti contro un Empoli che aveva sfruttato l'unico svarione dei ragazzi di Coppitelli (assente per squalifica, al suo posto in panchina Zeoli).

LE SCELTE - I granata si presentano a Empoli con una novità di formazione, abbandonato il consueto 4-3-3, il Toro passa al 4-2-3-1. Non c'è Di Marco come mezzala, ma La Marca sulla trequarti insieme a Baeten e Stenio, mentre in avanti spazio sempre ad Akhalaia. In mezzo al campo confermato il tandem Garbett-Savini, mentre in difesa il quartetto è il solito: Pagani e Angori terzini, N'Guessan e Reali centrali. Alle loro spalle spazio ancora a Vismara.

PRIMO TEMPO - Dopo un avvio di gara molto equilibrato, con le due squadre che però non aspettano a studiarsi ma si rispondono da subito colpo su colpo, il Torino inizia a prendere in mano la partita. I granata alzano il pressing e dopo quindici minuti trovano i giusti tempi per chiudere l'Empoli nella propria metà campo. Le occasioni nitide però sono pochissime, perché i toscani si chiudono bene. Il Toro prova a sfondare sugli esterni, in particolare sulla sinistra dove Stenio mette spesso in difficoltà Boly. La vera palla gol arriva dalla destra però, dove Baeten prima e Pagani poi non riescono a depositare in rete. Il secondo viene fermato addirittura sulla linea di porta. Se su azione i granata non riescono a sorprendere l'Empoli, allora ci provano da piazzato ma senza trovare un varco.

SECONDO TEMPO - In avvio di ripresa l'Empoli passa alla prima vera occasione della partita. Una serie di rimpalli sulla trequarti favoriscono i toscani, Baldanzi si accende e va al tiro, Vismara respinge male e ne approfitta Lozzi che mette in porta comodamente. Una doccia fredda per il Toro che non aveva concesso nulla all'Empoli fino a quel momento. La reazione c'è ed è immediata, ma come nel primo tempo i granata non riescono a concretizzare quanto creato. La palla gol arriva al 78'. Angori ferma Boly e lancia per Akhalaia che riesce a mandare Stenio a campo aperto. Il brasiliano arrivato in area non si fida del mancino e prova a rientrare sul destro perdendo un tempo di gioco, così appoggia ancora per Akhalaia, ma l'attaccante granata spara sul primo palo dove trova la risposta di Biagini. All'82' a divorarsi il pari è l'altro attaccante in campo, ovvero Rosa. Savini è bravo in una serpentina, la sfera arriva alla punta, che non riesce a calciare, si allarga e perde così l'attimo giusto. Il pari però arriva. All'ultimo respiro come spesso è successo quest'anno è Caccavo a riportare in parità il risultato. Punizione dalla destra, Angori batte sulla testa di Dellavalle che colpisce la traversa e sul tap-in arriva prima di tutti la punta ex Monza. I granata strappano così un punto meritato e guadagnato dopo averci provato a lungo.

IL TABELLINO

EMPOLI-TORINO

Marcatori: 52' Lozza (E), 93' Caccavo (T)

EMPOLI (4-3-1-2): Biagini; Rizza, Degli Innocenti, Rossi (68' Renzi), Fazzini, Baldanzi (68' Peralta), Evangelisti, Boli, Kaczmarski (85' Barsi), Lozza, Dragoner. Allenatore: Buscè. A disposizione: Fantoni, Morelli, Guarino, Hermisson, Fini, Renzi, Indragoli, Barsi, El Blache, Filì, Bonassi, Peralta.

TORINO (4-2-3-1): Vismara; Pagani (68' Dellavalle), N'Guessan (46' Anton), Reali, Angori; Garbett (58' Lindkvist), Savini; Baeten (68' Rosa), La Marca (79' Caccavo), Zanetti; Akhalaia. Allenatore: Zeoli. A disposizione: Fiorenza, Milan, Anton, Di Marco, Amadori, Polenghi, Wade, Dellavalle, Lindkvist, Rosa, Caccavo, Gineitis.

Ammoniti: 4' N'Guessan (T), 43' Reali (T), 57' Rizza (E), 72' Savini (T), 84' Degli Innocenti (E)

Espulsi:

