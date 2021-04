Torino Primavera, contro l’Atalanta si apre una settimana chiave per la salvezza

All'andata i granata furono umiliati e fu l'inizio del declino della gestione Cottafava, ora Coppitelli vuole lanciare la sua

Domani alle 12.30 la Primavera del Torino sfiderà l'Atalanta in un momento davvero difficile, con sei sconfitte consecutive che pesano enormemente sulla squadra. Dopo alcuni segnali confortanti nelle prime due partite della gestione Coppitelli, non dal punto di vista dei risultati ma almeno della prestazione, i granata nell'ultimo match contro il Milan si sono smarriti del tutto. Non sono stati in grado dare continuità alle prime due prestazioni che - seppure non abbiano portato punti - avevano lasciato spunti e segnali incoraggianti di ripresa e al "Vismara" sabato scorso non c'è mai stata partita. I granata hanno poi avuto una settimana per riflettere e ritrovare la carica in vista di una settimana con tre partite che sarà cruciale per la permanenza in Primavera 1. Si inizia domani contro l'Atalanta, poi mercoledì mattina ci sarà il recupero contro l'Empoli, con entrambe le gare che si giocheranno sul terreno amico di Volpiano. Infine, sabato 1° maggio, ci sarà la trasferta contro l'Ascoli ultimissimo in classifica. Insomma, il momento di trovare una reazione e fare punti non è più differibile.