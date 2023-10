Torino Primavera, da Genova a Genova per sfatare un tabù

I granata non vincono sul campo della Samp dal 2017, ora tornano a Genova dove era iniziata la stagione e dove erano emersi problemi che sembrano ora risolti

Da Genova a Genova, dal Genoa alla Sampdoria. La Primavera del Torino è pronta a ripartire dopo la sosta per le nazionali dal campo dei blucerchiati dove la vittoria manca dal 2017. Un vero e proprio tabù, che un anno fa stava per cadere. Il 2-2 del Mugnaini dello scorso campionato aveva anche fatto accarezzare il sogno ai granata di mettere fine a un digiuno di vittorie che manca da tempo. Adesso il Toro ci riproverà, tornando in quella Genova dove tutto era iniziato.