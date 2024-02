I granata devono difendere il secondo posto e continuare a tenere il ritmo dell'Inter capolista

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 16 febbraio - 12:55

Da sabato a mercoledì la Primavera del Torino si giocherà due partite importanti per il suo futuro. Prima la trasferta di Cagliari, da sempre una sfida molto complessa e ostica, poi mercoledì in casa la gara contro la Lazio in Coppa Italia per assicurarsi la finale. Tra precedenti e risultati maturati sul campo tutto sembra sorridere ai granata di Scurto, ma le insidie sono sempre dietro l'angolo. Il campionato Primavera d'altronde regala spesso sorprese inaspettate. La prima da evitare sarà proprio sabato mattina alle 11 in casa del Cagliari.

Torino Primavera, dal Cagliari alla Lazio in Coppa: saranno cinque giorni chiave — Contro i sardi il Toro ha un feeling particolarmente positivo da quando c'è Scurto sulla panchina granata: 4 partite (3 di campionato e 1 di Coppa) e altrettante vittorie. Proprio dalla Sardegna era iniziata l'era del tecnico ex Roma e Spal con il Toro ed era partita con un successo targato Ansah. Adesso per i suoi ragazzi è il momento di ripetersi, perché devono difendere il secondo posto in coabitazione con la Roma. I giallorossi saranno impegnati sul campo del fanalino di coda Frosinone, che però è un ottimo momento e potrebbe anche frenare la squadra capitolina. Poi c'è l'Inter in alto, che continua a viaggiare da dominatrice incontrastata e il Toro deve provare a tenere il ritmo dei nerazzurri, anche se in questo momento l'obiettivo primario dev'essere il secondo posto in classifica.

Al termine dei 90 minuti di Asseminello contro il Cagliari i granata dovranno subito resettare, perché mercoledì sarà il giorno della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. L'andata è andata decisamente bene e in campionato la scorsa settimana è arrivata un'altra vittoria contro i biancocelesti, però i ragazzi di Scurto dovranno essere bravi a non rilassarsi. Ecco quindi che in 5 giorni il Toro si giocherà tanto. In campionato con una classifica così corta ogni punto perso potrebbe costare tanto e in Coppa va da sé: i granata si giocano tutto.

