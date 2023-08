Torino Primavera, Dell’Aquila operato per una lesione al menisco

Si ferma Dell'Aquila: il trequartista della Primavera è stato operato in seguito a una lesione al menisco

Dell'Aquila si è sottoposto quindi a un intervento chirurgico conservativo di sutura meniscale, come ha fatto sapere il club granata con una nota ufficiale. Al più presto inizierà l'iter riabilitativo compatibilmente con il decorso postoperatorio. La prognosi stimata per il ritorno all'attività agonistica si aggira intorno ai cinque mesi. Per Dell'Aquila si tratta del secondo intervento nell'ultimo anno, il primo risale allo scorso novembre ed era stato reso necessario da una pubalgia con cui l'ex Spal aveva dovuto fare i conti sin dall'estate.