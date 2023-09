Torino Primavera, domani l’esordio a Orbassano: la prima è il big match con la Roma

Per il Torino Primavera questo weekend non è come un altro. Domani, domenica 24 settembre, i granata inaugureranno la loro nuova casa, lo stadio "Valentino Mazzola" di Orbassano, facendo rientro definitivamente da Vercelli e tornando nella cintura torinese. La squadra di Giuseppe Scurto accoglierà un avversario sempre ostico in Primavera, la Roma, che il tecnico da ex conosce bene.

Primavera, la prima del Torino nel torinese: domani alle 15 c'è la Roma

Il ritorno nel torinese è un passo importante per la Primavera. In due anni di fatto i granata hanno sempre giocato dislocati, trovando ospitalità prima a Biella allo stadio "Pozzo-Lamarmora" quando in panchina sedeva ancora Coppitelli e poi al "Silvio Piola" di Vercelli con Scurto. Riavvicinare la Primavera era un obiettivo che il Responsabile delle giovanili granata, Ruggero Ludergnani, si era proposto. Bravo quindi a renderlo effettivo, permettendo al Toro di riavvicinarsi a casa dopo due stagioni. La speranza ora è che ci siano quanti più tifosi possibili a seguire i ragazzi di Scurto, agevolati dalla vicinanza con Torino, già a partire dalla prima in casa contro la Roma. La squadra di Scurto scenderà in campo alle ore 15, gli orari permetterebbero ai tifosi di andare prima a Orbassano per la Primavera e poi all'Olimpico per la Prima squadra.